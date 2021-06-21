ملتقى طرطوس الموسيقي الثالث يفتتح فعالياته في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

باقة مختارة من أغاني القارات الخمس وبلغات 12 دولة قدمها كورال ارجوان بجوقاته الثلاث “كبار ويافعين وأطفال” خلال افتتاح فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الثالث على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في المدينة وسط حضور رسمي وجماهيري كبير.

الملتقى الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة أصبح تقليداً سنوياً تأكيداً على دور الموسيقا في التبادل الثقافي ويقام تزامناً مع الاحتفال بيوم الموسيقا العالمي المصادف الـ 21 من حزيران وفق كمال بدران مدير ثقافة طرطوس.

وأوضح بدران خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى أنه يتضمن فقرات تستضيفها المراكز الثقافية في كل من طرطوس وبانياس وصافيتا لفرق موسيقية من المحافظة وخارجها تعكس نمو الحركة الفنية السورية.

بشر عيسى مؤسس وقائد كورال ارجوان اعتبر في تصريح لسانا أن مشاركة اليوم جاءت مميزة قدم فيها الكورال بجوقاته الثلاث أغاني تحاكي الأرض والطبيعة والإنسان والمحبة مع الفن والجمال منتقاة من دول العالم وبلغاته مع الأغاني العربية كأغاني ” أومن” للأخوين الرحباني التي غنتها السيدة فيروز و” ميلي يا جنات بلادي” و “فيتي نتروتزا” الإيطالية و” لابا لوما ” الفنزويلية وغيرها.

وأشار عيسى إلى أن الكورال بعد حصوله على المركز الأول في مهرجان الفن العالمي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البلغارية صوفيا وللمرة الأولى يثبت للعالم أجمع قدرة وقوة الحياة والفن التي يتمتع بها الإنسان السوري فضلاً عن كونه يحمل رمزية خاصة ومكانة عالية يطمح إليها الكثيرون.

الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الحفل وجدوا فيه رسالة جامعة لكل السوريين وللعالم كما قال ميشيل إسبر فيما رات نعمة الخوري وياسمين العلي فيه تعبيراً عن المحبة والسلام اللذين ينشرهما المبدع السوري في بلده وغيرها ليقول إن الموسيقا هي وجودي الأول في كل زمان ومكان.

فاطمة حسين