أنطونوف: العقوبات الأمريكية لن تخدم تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن

موسكو-سانا

أكد سفير روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أنه من غير الممكن تطبيع العلاقات بين الجانبين في حال فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن أنطونوف قوله تعقيباً على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو: “لا أعتقد أنه من الممكن استقرار العلاقات وتطبيعها بين الدول من خلال العقوبات” مؤكداً أن هذه التصريحات ليست إشارة يمكن توقعها بعد القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أوضح أن اجتماع القمة في جنيف في الـ 16 من الشهر الجاري منح الرئيسين بوتين وبايدن فرصة لاطلاع أحدهما الآخر على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون فيها والمجالات التي لايزال التعاون فيها مستحيلاً بسبب الاختلاف التام في وجهات النظر بين البلدين.