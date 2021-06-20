كييزا يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة إيطاليا وويلز في (يورو 2020)

روما-سانا

حصد فيديريكو كييزا جناح المنتخب الإيطالي جائزة أفضل لاعب في مباراة إيطاليا وويلز في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ووذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كييزا فاز بالجائزة بعد أدائه الرائع اليوم في المباراة أمام المنتخب الويلزي حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى رفاق غاريث بيل.

وأنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه على نظيره الويلزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

فوز المنتخب الايطالي رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما تأهل منتخب ويلز معه إلى دور الـ 16 رغم الخسارة بعدما توقف رصيده عند أربع نقاط متفوقا على نظيره السويسري الذي احتل المركز الثالث بعد فوزه على تركيا.