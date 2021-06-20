العدوان السعودي يرتكب 105 خروقات جديدة لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 105 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وكيلو 16 وإلقاء قذائف من طائرات تجسسية على الجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.