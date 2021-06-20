SCS-NET
الشريط الأخباري

العدوان السعودي يرتكب 105 خروقات جديدة لاتفاق وقف النار في الحديدة

2021-06-20

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 105 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وكيلو 16 وإلقاء قذائف من طائرات تجسسية على الجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

انظر ايضاً

83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved