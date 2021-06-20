اللاذقية… تأهيل طريق صرنا بعمرين بريف الحفة

اللاذقية–سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية باللاذقية أعمال صيانة وتأهيل المقاطع المخربة على طريق صرنا بعمرين في ريف الحفة والذي تنفذه ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور.

مدير فرع الشركة المهندس عمار حيدر ذكر في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال تتم بموجب العقد مع مديرية الخدمات الفنية بقيمة 25 مليون ليرة وتتضمن وضع بقايا في البانكيت وتنظيف البانكيت من الأعشاب والتعبيد.

ولفت إلى أن الأعمال في الموقع تنتهي اليوم وسيتم الانتقال بعدها لتنفيذ مشروع تأهيل طريق باب جنة مع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مبيناً أن جميع الأعمال تنفذ مع استخدام مدادات ليزرية تعمل بالأماكن الجبلية والسهلية.