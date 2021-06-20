المهندس عرنوس: تعزيز النقل البري بين سورية والعراق والتبادل التجاري للمنتجات الصناعية

دمشق–سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصناعي وإقامة استثمارات مشتركة وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الصناعية وزيادة التنسيق وصولاً إلى نوع من التكامل في الاقتصادين بما يسهم في حماية المصالح المشتركة وزيادة نسب النمو في سورية والعراق.

وأوضح المهندس عرنوس أن سورية تمتلك الإمكانيات والبنى التحتية والمناطق والمدن الصناعية والبيئة المناسبة وتقدم التسهيلات اللازمة لإقامة الاستثمارات بكل أشكالها مؤكداً الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات التي تدفع العلاقات قدماً إلى الأمام على الصعد كافة وضرورة تشكيل لجان متخصصة من الجانبين لتطوير العمل والتعاون المشترك.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تعزيز النقل البري بين سورية والعراق وتسهيل انسياب البضائع والسيارات المحملة بالمنتجات الصناعية والغذائية الضرورية إلى أسواقهما وتفعيل مقايضة السلع وأهمية تعزيز دور الفعاليات الاقتصادية والتجارية في عملية التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة مؤكداً على متابعة ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وصيغ تعاون مشتركة ووضع الآليات التنفيذية المناسبة.

من جهته أكد الوزير العراقي ضرورة البدء بتعاون صناعي ووضع نقاط اتصال بين وزارتي الصناعة في سورية والعراق واستعداد بلاده لحل كل الصعوبات التي تعترض التعاون والتبادل التجاري إضافة إلى تقديم التسهيلات في سمات الدخول معرباً عن أمله في عقد اتفاقية صناعية تسهم بتحقيق حالة من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الصناعة زياد صباغ والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.