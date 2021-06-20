إصابة 6 مدنيين بانفجار جسم متفجر من مخلفات الإرهابيين على طريق الستين بحمص

حمص-سانا

أصيب ستة مدنيين بجروح من جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات التنظيمات الإرهابية قرب أحد الأبنية على طريق الستين بمدينة حمص.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن انفجار جسم متفجر من مخلفات الإرهابيين قرب أحد الأبنية المتهدمة على طريق الستين بمحيط حيي عشيرة وكرم الزيتون بمدينة حمص تسبب بإصابة ستة مدنيين بجروح متفاوتة.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الزعيم لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.