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بلاغات كاذبة عن وجود عبوات ناسفة في كنائس بموسكو

2021-06-20

موسكو-سانا

أعلن مصدر في سلطات انفاذ القانون الروسية عن تلقي تحذيرات بوجود عبوات ناسفة في نحو 150 كنيسة وسط العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن المصدر قوله اليوم إن: “مجهولين أرسلوا تحذيرات أمس بوجود عبوات ناسفة في نحو 150 كنيسة وسط العاصمة وتم تفتيش جميع الأماكن الدينية ولم يتم العثور على أي عبوات ناسفة أو متفجرات” مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه التهديدات.

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون الروسية في شباط الماضي أن جميع مدارس ومحطات المترو في موسكو تلقت بلاغات بوجود قنابل فيها مشيرة إلى أنه تم إجراء عمليات تفتيش لأكثر من 3300 مؤسسة تعليمية دون العثور على أي مواد مشتبهة أو متفجرات.

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