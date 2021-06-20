ضبط 1300 ليتر مازوت والقبض على 3 أشخاص يتاجرون بالمادة في السوق السوداء بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مخفر دوما بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعا في منطقة دوما يحتوي 1300 ليتر من مادة المازوت فيما تم القبض على ثلاثة أشخاص فيه يتاجرون بالمادة بطريقة غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى شرطة منطقة دوما مخفر دوما الخارجي حول وجود كمية من مادة المازوت بأحد المستودعات الكائنة في قرية أوتايا تباع في السوق السوداء عثرت على نحو 1300 ليتر معبأة في عدد من البراميل حيث تمت مصادرتها والقبض على الأشخاص الثلاثة الذين اعترفوا بقيامهم بشراء المادة لغاية استخدامها في التنقل والزراعة ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وبينت الوزارة أنه بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحقهم وإيداع الكمية المصادرة لدى إحدى محطات الوقود حتى يتم البت فيها قضائياً مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.