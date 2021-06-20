بعد توقف دام ست سنوات جراء الإرهاب… إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الشيخ مسكين-الكوم إلى الخدمة

درعا-سانا

أعادت كوادر دائرة تشغيل كهرباء درعا التابعة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اليوم خط نقل الطاقة الكهربائية 230 كيلو فولط الواصل بين محطتي الشيخ مسكين في درعا والكوم في السويداء إلى الخدمة بعد إجراء أعمال إعادة التأهيل من الأضرار التي خلفها الإرهاب.

وذكر رئيس دائرة تشغيل كهرباء درعا المهندس محمد اسعد في تصريح لمراسل سانا أن كوادر الدائرة بإشراف المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء جهزوا خلية الشيخ مسكين الكوم وتمت إعادتها للخدمة بعد أن طالتها يد الإرهاب منذ نحو ست سنوات مبينا أن الخلية تربط بين محطة تحويل الشيخ مسكين الرئيسة مع محطة تحويل الكوم بمحافظة السويداء كما تربط بين محطتي تحويل دير علي وتشرين عن طريق محطتي الشيخ مسكين والكوم.

وأضاف أسعد إن هذا الربط من شأنه أن يزيد موثوقية التغذية الكهربائية في المنطقة الجنوبية بشكل عام مبينا أن عودة هذا الخط للخدمة تعيد واقع الخطوط في محطة الشيخ مسكين إلى ما كانت عليه في عام 2011.

وأوضح المهندس لبيب معروف رئيس دائرة المحطات في مديرية التنفيذ التابعة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن هذا الخط يربط بين محطتي الشيخ مسكين والكوم وتمت المباشرة فيه منذ أكثر من شهر بامكانيات محدودة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية مبينا ان كوادر المؤسسة قاموا باستجرار بعض التجهيزات من مستودعات محطات أخرى مع اصلاح بعض المعدات.

وأشار المهندس وليد المصطفى رئيس شعبة الخطوط في دائرة تشغيل درعا إلى أن ورشات المؤسسة جهزت كل الاعمال داخل المحطات من حمايات وقواطع وكل مستلزمات الخلايا مع تقديم المستلزمات للخط الخارجي من أمراس وآليات للرفع والتنزيل وغيرها.

وأكد مدير عام شركة الكهرباء المهندس هاني مسالمة اهمية الخط في زيادة موثوقية الكهرباء في محافظتي درعا والسويداء ويضاف إلى أربعة خطوط أخرى مغذية لمحافظة درعا.

يعقوب عمران رئيس محطة الشيخ مسكين بين أن محطة الشيخ مسكين محطة رئيسية للمنطقة الجنوبية وأن وضع خط الكوم – الشيخ مسكين في الخدمة مع خطوط أخرى تمت إعادة تأهيلها سابقا يسهم في استقرار التيار الكهربائي.

قاسم المقداد