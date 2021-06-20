روسيا تعيد سفيرها إلى واشنطن

موسكو-سانا

أفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو ستعيد سفيرها إلى الولايات المتحدة اليوم وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن السفير أناتولي أنطونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم وسيعود إلى أداء مهامه اعتباراً من يوم غد .

وفي تصريحات قال انطونوف إنه يتوقع تفاعلاً بناء مع زملائه في واشنطن ويأمل في العمل مع الولايات المتحدة لبناء علاقات عملية على قدم المساواة.

وكانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن في الـ21 من آذار الماضي بعدما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه /قاتل/ ليتبادل البلدان بعدها فرض عقوبات على جهات في كلا البلدين.

واستدعت الولايات المتحدة سفيرها لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن في الـ22 من نيسان للتباحث بشأن الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بينهما.

وخلال القمة الروسية الأمريكية التي انعقدت في الـ16 من حزيران الجاري في جنيف اتفق بوتين وبايدن على إعادة سفيري البلدين فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي أن عودة السفيرين تعد لفتة رمزية لكنها مهمة للغاية.