إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بمدينة تورنتو الكندية

أوتاوا-سانا

أعلنت الشرطة الكندية عن إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في حادث إطلاق نار بمدينة تورنتو الكندية.

وقالت شرطة تورنتو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إن حادث إطلاق نار وقع أمس خلال حفلة عيد ميلاد في تاندريدج كريسينت بمدينة تورنتو وأسفر عن إصابة ثلاثة أطفال أحدهم لا يتجاوز العام الواحد إضافة إلى شاب في الـ 23 من العمر وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى حيث يعاني اثنان من الأطفال من إصابات خطيرة.

وقالت كيلي سكينر المحققة في الشرطة إن الأطفال لم يكونوا المستهدفين في إطلاق النار ولدى الشرطة العديد من المشتبه بهم دون تقديم المزيد من التفاصيل.