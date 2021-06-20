أكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و نحو أربعة آلاف في المكسيك

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 842 إصابة جديدة و 16 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24الماضية .

ووفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم فقد بلغ العدد الكلي للإصابات في البلاد ثلاثة ملايين و 721981 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 90385 حالة .

وتحتل ألمانيا المركز 12 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وفي المكسيك تم تسجيل 3964 إصابة و192 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 231151 حالة والإصابات إلى مليونين و475705 إصابات .

بدورها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا أمس نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 في بر الصين الرئيسي إلى 91587 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة .