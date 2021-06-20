ضبط 12 كيس دقيق في مخبز معدة للتهريب باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مخبزاً في حي سقوبين بمدينة اللاذقية يحوي 12 كيس دقيق تموينياً زيادة عن المخصصات اليومية معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسل سانا أنه تم ضبط الكمية أثناء دخول عناصر حماية المستهلك الساعة الرابعة صباحا لمراقبة عمل المخبز وخلال ذلك تبين وجود الأكياس مخبأة داخل المخبز تحت الدرج ومغطاة بأكياس الدقيق الفارغة.

ولفت سوسي إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف موجوداً إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.