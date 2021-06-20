انتخابات برلمانية في أرمينيا

يريفان-سانا

فتح أكثر من ألفي مركز اقتراع في أرمينيا أبوابه أمام الناخبين صباح اليوم للمشاركة في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان).

ونقل موقع روسيا اليوم عن لجنة الانتخابات الأرمينية قولها إن أكثر من 2.5 مليون شخص يملكون حق التصويت في هذه الجولة من الانتخابات التي تستمر ليوم واحد.

ويتنافس في هذه الانتخابات 25 حزباً وكتلة سياسية بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني الأرمني بزعامة أول رئيس للجمهورية ليفون تير بتروسيان.

وبحسب استطلاعات الرأي العام يعتبر حزب العقد المدني الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان الأوفر حظاً للفوز تليه كتلة أرمينيا برئاسة روبرت كوتشاريان الرئيس السابق للجمهورية.

وبحسب نظام الانتخابات يجب أن يحصل الحزب على 5 بالمئة على الأقل من الأصوات والكتلة على 7 بالمئة للدخول إلى البرلمان.

وكان باشينيان دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أرمينيا لنزع فتيل أزمة سياسية أثارتها الحرب التي نشبت في إقليم ناغوروني قره باغ مع أذربيجان خريف العام الماضي واستمرت ستة أسابيع وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بإشراف روسي.