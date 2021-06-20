الحكومة التونسية تفرض حجراً صحياً شاملاً وإغلاقاً لعدة ولايات لمواجهة فيروس كورونا

تونس-سانا

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد داعياً إلى تكثيف حملات التلقيح الميدانية الموسعة في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئاسة الحكومة قولها في بيان الليلة إن المشيشي قرر ابتداء من يوم الغد إعلان الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تسجل حالات انتشار للفيروس موضحاً أن القرار جاء على إثر تطور الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

كما قررت الحكومة التونسية إحداث مراكز عزل للحالات المصابة ومشاف ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة إلى جانب تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأوكسجين وكذلك تنظيم حملات ميدانية مكثفة لتقصي المشتبه بإصاباتهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين إضافة إلى تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتعرف على السلالات المتحورة إن وجدت.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التونسية فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 381175 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 13960 حالة.