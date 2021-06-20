بمناسبة اليوم العالمي لليوغا.. فعالية للسفارة الهندية بالسويداء

السويداء-سانا

تحت عنوان اليوغا للصحة أقامت السفارة الهندية بدمشق مساء اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا الذي يصادف في الـ 21 من حزيران من كل عام وذلك على مدرج حديقة الفيحاء الروماني بمدينة السويداء.

وتضمنت الفعالية ممارسة تمارين رياضية تجسد الحركات العالمية الموحدة لليوغا بإشراف مدربين معتمدين.

وقال السفير الهندي بدمشق الدكتور حفظ الرحمن في كلمة له إن الاحتفالية تقام بمناسبة اليوم العالمي السابع لليوغا وتم اختيار شعارها هذا العام “اليوغا للصحة” لأن العالم يمر بفترة حرجة بسبب جائحة كورونا ونحن بحاجة للصحة من أي وقت لافتاً إلى أن شكل ومضمون الشعار المعتمد يمثل الكون وما فيه من أرض وشجر وشمس وسماء لنوجه من خلاله رسالة بأن العالم أسرة واحدة ونتعلم منه السلام والتضامن والإخاء.

وفي تصريح للصحفيين عقب الفعالية لفت السفير الهندي إلى أن اليوغا عبارة عن تمارين بسيطة بوسع أي شخص ممارستها وهي مفيدة للصحة معرباً عن الشكر للدولة السورية والمعنيين في المحافظة لحسن التعاون وتوفير الترتيبات والتسهيلات لإقامة هذه الاحتفالية التي تعزز الروابط القوية بين سورية والهند التين تمثلان حضارتين قديمتين تجمعهما روابط وأواصر صداقة قوية وأن اليوغا أصبحت من الروابط الحديثة بينهما.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار كل من المدربين نضال غانم ورشا فلحوط وربيع الجباعي إلى أن تمارين اليوغا تصلح لجميع الفئات العمرية والثقافات وهي تعلم الاتساع والمحبة والسلام والتصالح مع الذات وتقبل الآخرين وتنقل المتدربين لمستويات أعلى بالوعي وتحقق الانسجام والتناغم بين الجسد والعقل والروح وتسهم بمعالجة المشاكل الجسدية والفكرية والصحية وأي ضغوط ونزعات سلبية كالحقد والغضب وتعيد التوازن والسلام الداخلي للشخص وتخلق حافزاً لمتابعة مسيرة الحياة وتجاوز الهموم.

من جهتهما أشار ماهر بكري وشيرين أبو يحيى مشاركين في الفعالية إلى أهمية ممارسة اليوغا باعتبارها أكثر من رياضة لتغدو أسلوب حياة ولا سيما في هذه المرحلة بعد الحرب التي مرت على بلدنا وما تركته من آثار كونها تساعد على مواجهة ضغوط الحياة وتعزز رسالة المحبة والسلام والحفاظ على الصحة وغيرها من الفوائد والمزايا التي تتمتع بها.

حضر الفعالية رئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وقيادة فرع حزب البعث العربي الإشتراكي وحشد من المهتمين.