هواوي تطلق حاسباً لوحياً للأطفال بسعر مذهل

بكين-سانا

أطلقت شركة ” هواوي ” الصينية الرائدة حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال بسعر مذهل.

ووفق موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص جاء الحاسب الجديد “ميت ماد تي 10 كيدز” يحتوي على معالج من نوع “كيرين 710 أيه” وشاشة ذات وضوح عال من نوع “إل سي دي” بقياس 7ر9 بوصة.

ويعمل “ميت باد تي 10 كيدز” بنظام تشغيل “أندرويد 10” ولا يحتوي على خدمات وتطبيقات غوغل الرئيسية بالإضافة إلى تزويده بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت وبسعة تخزين داخلية 16 أو 32 غيغابايت مع إمكانية التوسعة بإضافة كروت ذاكرة خارجية.

وتم دعم الحاسب اللوحي الذي زود بأنظمة الرعاية الأبوية ببطارية بقدرة 5100 ميلي أمبير في الساعة وشاحن فائق السرعة ملائم لاستخدام الأطفال ويحتوي أيضاً على مكبرات صوت وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل وبكاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي حرصت الشركة على اعتماد الألوان الزاهية للحاسب الجديد الذي يصل إلى 200 دولار أمريكي مع تزويده بغلاف مضاد للصدمات مصنع من السيليكون الذي لا يضر بصحة الأطفال.