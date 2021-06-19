مدينة بطرسبورغ الروسية تسجل أعلى معدل درجات حرارة منذ 116 عاماً

موسكو -سانا

سجلت مدينة بطرسبورغ الواقعة شمال غرب روسيا أعلى معدل بدرجات الحرارة منذ 116 عاماً بلغ 30 درجة مئوية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن خبير مركز فوبوس الروسي للأرصاد الجوية ميخائيل ليوس قوله: ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الشمالية إلى 29.9درجة وبذلك تجاوزت الرقم القياسي المسجل قبل 116 عاماً بواقع 0.1 درجة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمديرية الشمالية الغربية للأرصاد الجوية والمائية والرصد البيئي فقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في بطرسبورغ ومقاطعتها لينينغراد وسط توقعات باستمرار هذا الطقس حتى الـ24 من الشهر الجاري.