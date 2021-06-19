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83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

2021-06-19

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 83 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات شملت أربع غارات لطيران العدوان التجسسي على التحيتا وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والدريهمي إضافة إلى قصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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