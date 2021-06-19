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دراسة: تناول اللحوم الحمراء يمهد للإصابة بسرطان القولون

2021-06-19

واشنطن–سانا

توصلت دراسة أمريكية إلى وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون.

ووفق وكالة فرانس برس أوضح علماء من معهد دانا فاربر أنه تم تحديد الأضرار اللاحقة بالحمض النووي لجسم الإنسان نتيجة اتباع نظام غذائي معتمد على اللحوم الحمراء.

وبين الباحثون أن التحاليل المخبرية أثبتت حصول نوع من التحور في الحمض النووي يسمى “الألكلة” والذي يسبق الإصابة بسرطان القولون عند الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم الحمراء.

وقال اختصاصي الأورام ماريوس جياناكيس: “إن نتائج الدراسة لا تعني الامتناع بشكل كلي عن تناول اللحوم الحمراء وذلك لاحتوائها على البروتينات اللازمة لجسم الإنسان وإنما التخفيف منها واعتماد نظام غذائي متوازن”.

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