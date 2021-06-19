المخرج سامي جنادي: مسلسل (دفا) حكايا من الواقع تركز على قدرات الشباب

دمشق–سانا

يواصل المخرج سامي جنادي العمليات الفنية للمسلسل الاجتماعي المعاصر “دفا” من تأليف بسام مخلوف وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وحول العمل يقول المخرج جنادي في حديث مع سانا: إنه يسلط الضوء على حكايا بسيطة مستقاة من الواقع والحياة اليومية التي نعيش تفاصيلها الكثيرة والمبعثرة من حولنا ومنها ما نلحظ وجودها وأخرى تغيب عنا بسبب الألفة معها والاعتياد عليها وبالوقت ذاته يكون تأثيرها النفسي علينا واسع الطيف ولا يغيب.

ويدعو المسلسل وفق جنادي إلى العمل للخروج من تأثيرات الظروف الصعبة التي نعيشها مع التشجيع على اتخاذ الخطوة الأولى بهذا الاتجاه لتنزاح السحب عن فضاء الأفق مع ضرورة الإيمان بالقوة والعزيمة والقدرة في دواخلنا لتحقيق المعجزات وتغيير ظروف الحياة نحو الأفضل.

ويوضح جنادي أن العمل يركز على شريحة الشباب لأنها القلب النابض في المجتمع الذي يصنع إيقاع الحياة وهم الثروة الحقيقية مبيناً أن تفعيل طاقة الشباب واستثمارها يتطلبان إرادة حقيقية لتكون فاعلة وتخدم تطور المجتمع ككل.

ويرى جنادي أن المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي تسعى إلى تبني محتوى فني مختلف عما ينتجه القطاع الخاص بما تحمله أعمالها من هم ثقافي وفكري وهذا يتطلب توفير المزيد من الإمكانيات والأدوات اللازمة ليخرج العمل بأبهى حالة وليكون قادراً على فرض وجوده في المكان

الذي يستحقه ليبقى دراما حية في وجدان وذائقة الناس.

ويؤكد جنادي أن إعادة الألق للدراما المحلية في ظل تحكم القنوات التلفزيونية بتوجه الأعمال الدرامية مرهونة بمدى الاستفادة من تغيرات الحياة والعملية الفنية ومنها ما يقدمه الفضاء الافتراضي الذي بات حاضراً في حياتنا بقوة عبر إيجاد منصات عرض رقمية خاصة تعرض عليها الأعمال الفنية المحلية الحاملة للقيم الفنية والإنسانية الراقية لتحقيق نسب متابعة جماهيرية عالية وبالوقت ذاته تبقى هذه الأعمال في وجدان الناس مع الزمن.

العمل من بطولة كل من الفنانين نادين خوري ومحمد حداقي ولينا حوارنة وهيمى إسماعيل وجمال قبش وريم عبد العزيز وزيناتي قدسية وعامر علي ومحمود خليلي ونور الوزير وباسل حيدر وليث المفتي.

محمد سمير طحان