إصدارات متنوعة بالأدب والفنون في معرض فرع اتحاد الكتاب بالحسكة

الحسكة-سانا

شهد معرض بيع الكتاب الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين باقتناء الكتب ذات العناوين المنوعة والاستفادة من سعر المبيع الرمزي.

مئات الكتب ذات المواضيع المختلفة تنوعت ما بين الآداب كالشعر والقصة والرواية والتاريخ والسينما والدراسات النقدية من إصدارات اتحاد الكتاب العرب ولطبعات 2015 وما قبل تم عرضها بسعر رمزي وتشجيعي وبمبلغ 200 ليرة سورية للكتاب.

رئيس فرع اتحاد الكتاب إبراهيم خلف أوضح لمراسل سانا أن المعرض هو دعوة للإقبال على القراءة وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب في ظل انتشار استخدام شبكة الإنترنت وقراءة الكتاب الإلكتروني لنهل المعرفة نتيجة عدم توافر بعض عناوين الكتب في المكتبات وغلاء أسعارها.

وأشار خلف إلى أن المعرض مستمر فبعد انتهاء مدته في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة سينقل بالتعاون مع فرع جامعة الفرات إلى الكليات الجامعية في المحافظة لتوفير الفرصة للشباب الجامعي للاطلاع على محتويات المعرض وشراء حاجتهم من الكتب المختلفة.

ولفت مدير الثقافة عبد الرحمن السيد إلى أن المعرض وما يحتويه من عناوين مختلفة هو فرصة لمحبي القراءة وطلاب العلم لأن يقتنوا ما هو مفيد لهم حيث يأتي في إطار اهتمام المديرية المستمر بإقامة معارض توفر قدر المستطاع حاجة المواطنين للقراءة.

الباحث التراثي أحمد الحسين اعتبر أن المعرض هو دعوة إلى العودة لخير جليس وهو الكتاب الورقي الذي أصبحنا نتوق إلى قراءته في زمن العولمة والمعرفة الإلكترونية لأنه الوعاء المعرفي في ظل خطف التقانات الحديثة لجيل الشباب وابتعاده عن القراءة العميقة والمعرفة المتنوعة.

وبينت الطالبة الجامعية روعة السالم أهمية إقامة المعرض بأسعار تشجيعية في ظل الظروف المعيشية الحالية لمساعدة من يحب القراءة على اقتناء حاجته من الكتب داعية إلى إقامة معارض متخصصة توفر المراجع التي تهم طلاب الجامعات في محافظة الحسكة.

نزار حسن