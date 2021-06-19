توقعات بهيمنة متحور (دلتا) كورونا على الولايات المتحدة

واشنطن–سانا

رجحت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أن يهيمن متحور “دلتا” من فيروس كورونا على الإصابات في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن والينسكي قولها أمس: إن “متحور دلتا المعروف أيضا باسم (بي 1 617 2) أكثر قابلية للانتقال من غيره” مشيرة إلى هذه السلالة مثيرة للقلق أكثر من غيرها.

ورفعت المراكز الأمريكية درجة “دلتا” من متحور موضع اهتمام إلى “متحور مثير للقلق” بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن سلالة “دلتا” التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند أصبحت البديل السائد عالمياً للمرض بسبب سرعة انتشارها وتفشيها.