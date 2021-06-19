عطل مفاجئ يوقف التلسكوب الأمريكي (هابل) عن العمل

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن التلسكوب “هابل” الموجود بالخدمة في الفضاء منذ أكثر من 30 عاماً توقف عن العمل منذ أيام عدة مؤكدة أنها تواصل السعي لحل المشكلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في بيان: إن التلسكوب نفسه والأدوات العلمية على متنه في حال جيدة لكن الكمبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة توقف عن العمل يوم الـ 13 من حزيران الجاري، وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي”.

وأضافت الوكالة: ربما تكون المشكلة عائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة وفقاً للمؤشرات الأولية وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.

وصمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينيات القرن العشرين وهو موجود ضمن وحدة استبدلت عام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث “هابل” ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في عام 1990 إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية ويجمع منذ ذلك الحين صوراً عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرات بعيدة جداً.