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إيران تسلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

2021-06-19

طهران–سانا

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير البريطاني لديها روب ماكير للاحتجاج على تعرض الناخبين الإيرانيين في لندن لمضايقات وتقصير الشرطة البريطانية في تأمين سلامة مراكز الاقتراع.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في بيان له: “تم استدعاء السفير البريطاني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على هذه التحركات الإرهابية” مضيفاً: إن “بريطانيا سعت عبر هذه التصرفات لتعطيل الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لإيران التي أقيمت في لندن وبرمنغهام وتوجيه الإهانة للناخبين والمندوبين المشاركين فيها”.

ولفت خطيب زادة إلى أن الشرطة البريطانية أخفقت في أداء واجبها لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين مشيراً إلى أن هناك قنوات إعلامية تبث من بريطانيا باللغة الفارسية حرضت الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات والقيام باحتجاجات شعبية.

وكان بعض الأشخاص نظموا مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في لندن وألقوا الطلاء على من يدخلون السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

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