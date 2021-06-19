منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يواصل معسكره التحضيري لتصفيات آسيا

دمشق-سانا

تتواصل تحضيرات منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لتحت الـ 23 عاماً التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند العام القادم.

وبدأ منتخبنا استعداداته بمعسكر تدريبي الثلاثاء الماضي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق ويستمر حتى الأول من الشهر المقبل وفق الخطة الاستعدادية التي وضعها الكادر التدريبي بإشراف المدير الفني رأفت محمد.

ويشارك في المعسكر 31 لاعباً هم أنس بيطار وعبد الباسط بستاني ونور اصيل ومحمد حسوني واحمد الخصي ورامي الترك وهيثم اللوز وادهم غندور وضياء الحق محمد وليث محمد علي ونور الحلبي وعماد الحموي ومحمد رستم وعبد الهادي حنبظلي ومصطفى سفراني ومحمد خوجة وعبد الجواد بيطار واحمد الدالي وعمر نعنوع ومصطفى جنيد ومجد الغايب وزكريا عزيزة وايمن الاسعد وايمن عكيل وعلي زكريا ولؤي الشريف وعبد الهادي شلحة وعلي بشماني ومحمد مالطة وايفان سليمان وروني سعدون.

محمد الرحيل