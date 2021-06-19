لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران تعلن حصول إبراهيم رئيسي على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين

طهران-سانا

أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران جمال عرف أن النتائج الأولية تشير إلى حصول المرشح إبراهيم رئيسي على 17 مليوناً و800 ألف صوت ليتصدر الانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن بقية منافسيه.

وقال عرف في تصريح صحفي: إن المرشح محسن رضائي حصل على أكثر من 3 ملايين و300 ألف صوت والمرشح عبد الناصر همتي على نحو مليونين و400 ألف صوت وأمير حسين قاضي زاده هاشمي على مليون صوت وفقاً للنتائج الأولية من الانتخابات من مجموع الأصوات البالغ 28 مليوناً و600 ألف.

وكانت الانتخابات بدأت في الساعة السابعة من صباح يوم أمس الجمعة وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي وتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب كثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم رئيسي وهمتي وهاشمي ورضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلى رضا زاكاني ومحسن مهر على زادة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ في وقت سابق اليوم الشعب الإيراني بانتخاب رئيس جديد للبلاد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة كما هنأ المرشحون الرئاسيون همتي ورضائي وهاشمي (رئيسي) بفوزه في الانتخابات الرئاسية.