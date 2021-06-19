مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على أراض زراعية ومنازل في بلدة تادف وناحية الشيخ حديد بريف حلب

حلب-سانا

استولت التنظيمات الإرهابية الموالية لقوات الاحتلال التركي على أراض زراعية وعدد من منازل الأهالي في بلدة تادف وناحية الشيخ حديد بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن إرهابيي ما يسمى “فصيل سليمان” الموالي لقوات الاحتلال التركي استولوا بقوة السلاح على 20 دونماً من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لأحد المواطنين في ناحية الشيخ حديد بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي السياق نفسه أشارت المصادر إلى أن إرهابيين من تنظيم فيلق الشام استولوا أيضا تحت تهديد السلاح على عدد من المنازل في بلدة تادف بالريف الشمالي واعتدوا بالضرب والشتم على سكانها بهدف تحويلها إلى معسكرات لتدريب الإرهابيين.

إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين على مدار الأيام الماضية وفق مصادر محلية حملة مداهمات طالت محال ومنازل المواطنين في مدينة عفرين بالريف الشمالي أيضا واختطفت مدنيين اثنين وصادرت بعض ممتلكاتهما.

ولفتت المصادر إلى أن التنظيمات الإرهابية تحاول من خلال ممارساتها هذه فرض الأمر الواقع وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة في إطار مخططات مشغلها التركي الساعي إلى تهجير السكان الأصليين وفرض التتريك كأمر واقع.

ومنذ احتلال عفرين من قوات النظام التركي ومرتزقته من مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا بدأت تنتشر في المدينة حالات الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري فيما بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.