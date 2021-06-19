سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

طهران-سانا

استهدف سلاح الجو اليمني المسير اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية وحقق إصابات دقيقة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن “سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف كي2 وكانت الإصابات دقيقة” مؤكدا أن هذه العملية تأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير في الجيش اليمني شن أول أمس هجوما استهدف مطار أبها الدولي التابع للنظام السعودي محققا إصابات دقيقة.