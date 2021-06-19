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19 حزيران 2007 – تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل نحو 60 شخصا وجرح 214 أخرين

2021-06-19

 دمشق-سانا

1940 – القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خلال معركة دنكرك.

1944 – القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو فيما سمي باسم عملية “ضربة الديك الرومي” وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

2007 – تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل نحو 60 شخصا وجرح 214 أخرين.

2014 – فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش.

من مواليد هذا اليوم

1566 – الملك جيمس الأول ملك إنكلترا.

1910 – بول جون فلوري.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.

1959 – كريستيان فولف رئيس ألمانيا الرابع عشر.

من وفيات هذا اليوم

1867 – ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.

1993 ويليام غولدنغ.. كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.

أعياد ومناسبات

ذكرى الاستقلال في الكويت.

عيد القديس رومولا.

انظر ايضاً

18 من حزيران 1953 – إعلان قيام الجمهورية في مصر وتنصيب محمد نجيب رئيسا لها

 دمشق-سانا 1264 – البرلمان الأيرلندي يجتمع لأول مرة في كاسلدرموت بمقاطعة كيلدير فيما عرف بأنه …

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