تعادل إنكلترا واسكتلندا سلبيا في بطولة أمم أوروبا

لندن-سانا

تعادلت إنكلترا سلبيا مع اسكتلندا بعد أداء باهت في المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم في استاد ويمبلي اليوم.

ورد القائم ضربة رأس لجون ستونز مدافع إنكلترا في الدقيقة 12 بينما أجبر الاسكتلندي ستيفن أودونيل الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وفي الشوط الثاني قدم ديفيد مارشال حارس اسكتلندا أداء جيدا لينقذ تسديدة منخفضة من ميسون ماونت بينما أهدر تشي آدمز مهاجم الضيوف فرصة جيدة في الدقيقة 78.

ورفعت إنكلترا رصيدها إلى أربع نقاط لتتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك التي تستضيفها يوم الثلاثاء المقبل في ويمبلي أيضا بينما تملك اسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا قبل لقائهما في غلاسكو في اليوم ذاته.