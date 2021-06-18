الخارجية الصينية تجدد دعوتها الدول الغربية إلى وقف محاولات تقويض سيادة القانون في هونغ كونغ

بكين-سانا

دعت الصين مجدداً اليوم الدول الغربية إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ.

وذكرت وكالة شينخوا أن المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية أشار إلى أن عدداً من القوى الخارجية استغلت قضية اعتقال الشرطة لعدد من المديرين التنفيذيين لأحد المواقع مبيناً أن هذه القوى تحاول تشويه الحقيقة في محاولة لتعطيل سيادة القانون في هونغ كونغ بحجة حرية الصحافة مشدداً على ضرورة احترام القوى الخارجية سيادة القانون ووقف تخريب ازدهار واستقرار هونغ كونغ.

وأضاف أن “حكومة هونغ كونغ الخاصة والشرطة أوضحا أن المعتقلين يشتبه في تآمرهم لتعريض الأمن القومي للخطر من خلال التواطؤ مع القوات الأجنبية عبر نشر عشرات المقالات على موقع آبل ديلي وتعميمها عبر المنصات الإعلامية” موضحاً أن “قانون الأمن القومي في الصين يستهدف فئة صغيرة من مثيري الشغب والذين يشكلون تهديداً خطيراً للأمن القومي ويحمي الحقوق والحريات القانونية للأغلبية العظمى من سكان هونغ كونغ بما في ذلك حرية الصحافة”.

وكان عدد من السياسيين الغربيين والمنظمات الإعلامية الأجنبية حاولوا تشويه إجراءات إنفاذ القانون لشرطة هونغ كونغ ضد خمسة من المديرين التنفيذيين لشركة “آبل ديلي” والشركات ذات الصلة.