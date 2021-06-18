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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال القدس المحتلة

2021-06-18

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال المدينة وأغلقت مداخلها وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال تواجده في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين شمال نابلس

وفي شمال نابلس بالضفة الغربية اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين على طريق جنين نابلس برشقها بالحجارة ما ألحق أضراراً مادية بعدد منها.

وتواصل عصابات المستوطنين بشكل يومي اعتداءاتها واستفزازاتها ضد الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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