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الصحة العالمية: سلالة كورونا (دلتا) أصبحت سائدة في أنحاء العالم

2021-06-18

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا كوفيد19 “دلتا” التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند أصبحت البديل السائد عالمياً للمرض بسبب سرعة انتشارها وتفشيها.

ونقلت رويترز عن سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية قولها إن متغير دلتا الهندي في طريقه لأن يصبح البديل المهيمن في جميع أنحاء العالم بسبب سهولة انتقاله من شخص لآخر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في أيار الماضي النسخة المتحورة الهندية من كوفيد19 ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس.

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