غوتيريش يدعو العالم للتوحد لإنتاج لقاحات ضد كورونا

موسكو-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى التوحد لإنتاج وتوزيع كميات كافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف لتطعيم كل الراغبين في أقرب وقت ممكن.

وقال غوتيريش لمجلة “الخدمة والممارسة الدبلوماسية” التي تصدرها الأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية الروسية كما نقلت وكالة نوفوستي الروسية: “لا يزال هناك العديد من الدول التي لم تحصل بعد على جرعة واحدة من اللقاحات، يجب التعاون لإنتاج وتوزيع لقاحات كافية للجميع أي يجب مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية الحالية”.

وأعرب غوتيريش في مقالته التي ستنشر الشهر المقبل عن شكره لروسيا على جهودها في البحث والتصميم العلمي وعلى “عرضها السخي لتوفير اللقاحات لموظفي الأمم المتحدة”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تتصدى بشكل مواز لنشر المعلومات المضللة عن الوباء وتدعو لشطب الديون المترتبة على الدول الفقيرة لتتمكن من توفير المال للتصدي للأزمة المرافقة للوباء.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صدقت بالإجماع في وقت سابق اليوم ودون تصويت على قرار يمدد ولاية أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لخمس سنوات.