القبض على 3 أشخاص يمتهنون سرقة المنازل والأسلاك الكهربائية في وادي العيون بحماة

حماة-سانا

ألقت شرطة ناحية وادي العيون في منطقة مصياف بحماة القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة المنازل والأسلاك الكهربائية في وادي العيون وبعض القرى المجاورة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بعد ورود معلومات إلى شرطة ناحية وادي العيون في منطقة مصياف حول وجود حركة مريبة داخل أحد المنازل في المنطقة ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن مخفر شرطة القصيه من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم كان متواجداً داخل بناء مهجور.

وبالتحقيق معه وفق البيان اعترف بإقدامه على سرقة محتويات عدد من المنازل بواسطة الكسر والخلع أثناء وجود أصحابها بالخارج بالاشتراك مع شخصين آخرين تم إلقاء القبض عليهما واعترفا باشتراكهما مع المقبوض عليه بارتكاب عدة سرقات منها سرقة أسلاك كهربائية للدوائر الحكومية وسرقة دراجات نارية ومحلات تجارية وأغطية الصرف الصحي (ريكارات) وبندقيتي صيد وقيامهم ببيع المسروقات في الأسواق المعدة لبيع القطع والأدوات المستعملة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد قسم من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.