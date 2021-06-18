نيويورك -سانا

صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ودون تصويت على قرار يمدد ولاية أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لخمس سنوات.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق في الثامن من الشهر الجاري على تولي غوتيريش البالغ 72 عاماً الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.

ونقلت أسوشييتد برس عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير قوله اليوم “أعلن تعيين أنطونيو غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية من الـ 1 من كانون الثاني 2022 إلى الـ 31 من كانون الأول 2026.

وبعد أدائه اليمين قال غوتيريش في خطاب له إن “تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى استخدام هذه الأزمة لقلب مسار الوضع.. الانتقال إلى عالم يستخلص العبر يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعال للاستجابة إلى المشاكل العالمية”.

وأضاف إن تجاوز هذه المرحلة سيتطلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعة لاستخلاص العبر مما لا يعمل.. هذا الأمر يتطلب أن نتبنى تدابير للوقاية والاستعداد وهذه أولية قصوى للنظام الدولي.

الجدير بالذكر أن غوتيريش يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ الأول من كانون الثاني 2017.