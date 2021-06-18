روسيا ستنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهاية العام الحالي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة بشكل كامل في الـ 18 من كانون الأول القادم.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان أن “روسيا أبلغت جميع الدول الأعضاء بقرارها الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة وهذا سيحدث في الـ 18 من كانون الأول العام الحالي ما يعني أيضاً الخروج المتزامن من مجموعة الدول الأعضاء التي تم تشكيلها بموجب هذه المعاهدة”.

ووافق مجلس الدوما الروسي في الـ 19 من الشهر الماضي خلال جلسة عامة على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقاً وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم الـ 26 من أيار عام 2001 لكن واشنطن أعلنت في أيار 2020 انسحابها من المعاهدة بذريعة تكرار الانتهاكات الروسية وهو ما نفته موسكو بشكل صريح.