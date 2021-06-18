إسبانيا تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة

مدريد-سانا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسبانيا ستبدأ قريباً في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا ابتداء من الـ 26 من حزيران الجاري حيث تشهد البلاد انخفاضاً في أعداد الإصابات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن سانشيز قوله إن مجلس الوزراء سيجتمع في الـ 24 من الشهر الجاري لإقرار رفع إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة اعتباراً من الـ 26 من الشهر ذاته”.

ومثل العديد من جيرانها الأوروبيين شهدت إسبانيا انخفاضاً في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ما سمح لها برفع العديد من القيود وإعادة فتح بعض نواحي الحياة العامة على الرغم من استمرار المخاوف بشأن انتشار متغير دلتا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في إسبانيا ثلاثة ملايين و753 ألفاً و882 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 80634 وفاة.