محافظة دمشق تزيل منصف طريق شارع الثورة لاستبداله بآخر يتناسب مع أعمال تأهيل الطريق العام

دمشق-سانا

بدأت محافظة دمشق اليوم أعمال إزالة لمنصف طريق شارع الثورة القديم (عند امتداد موقع جسر فكتوريا) تمهيداً لاستبداله بآخر جديد يتناسب مع أعمال تأهيل الطريق العام ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي والطرقي في المدينة.

وبين مدير الصيانة في المحافظة المهندس اسماعيل قطيفاني في تصريح لمندوب سانا أن الورشات أزالت منصف الطريق المشوه للمنظر العام ابتداء من جسر المشاة بالبحصة وحتى جسر المشاة بشارع الثورة بطول نحو 200 متر لاستبداله بمنصف جديد أقل ارتفاعاً ويتناسب مع أعمال التأهيل التي شملت بقية امتداد الطريق العام مشيراً إلى أن الورشات مستمرة بأعمال التأهيل طوال اليوم.

وأوضح قطيفاني أن ورشات مديرية الحدائق قامت بنقل أشجار النخيل التي كانت موجودة إلى مشتل العدوي لزراعتها هناك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادتها لزراعتها مجدداً إضافة إلى زراعة نباتات وورود أخرى إلى جانب قيام مديرية الإنارة بإزالة أعمدة الكهرباء القديمة وإعادة تركيب أعمدة جديدة وأجهزة إنارة موفرة للطاقة.

فراس صافي