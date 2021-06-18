اللاذقية اليوم

الجمعة / 18 / 06 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الإيرانيون المقيمون بسورية يدلون بأصواتهم في إطار الانتخابات الرئاسية الإيرانية
2021-06-18
الداخلية الأوزبكية: اعتقال متطرفين متورطين بدعم الإرهاب في سورية
2021-06-18
غروسبيتش يدعو للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات القسرية
2021-06-17
وفد المؤتمر القومي الإسلامي: سورية الركيزة الأساسية لمحور المقاومة
2021-06-16
البرازي يبحث مع وزير الطرق الإيراني تنفيذ الاتفاقيات الموقعة
2021-06-16
كاتب تشيكي: سياسة التتريك التي يمارسها نظام أردوغان انتهاك للقانون الدولي
2021-06-16
خضور يقدم أوراق اعتماده لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
2021-06-15
محليات
محافظة دمشق تزيل منصف طريق شارع الثورة لاستبداله بآخر يتناسب مع أعمال تأهيل الطريق العام
2021-06-18
للجمعة الثالثة على التوالي.. يوم تطوعي خدمي في مختلف أحياء دمشق
2021-06-18
فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق واسع بمحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في ريف حمص الغربي
2021-06-18
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2021-06-18
وزير الصناعة العراقي خلال زيارته مدينة عدرا الصناعية: الاستفادة من التقدم الذي أحرزته الصناعة السورية
2021-06-17
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن الحسكة وإدلب: مستمرون بالعمل على تحسين واقع الخدمات وتأمين متطلبات الأهالي
2021-06-17
التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولين من الفئة الثالثة في مسابقة واختبار المسرحين من خدمة العلم
2021-06-17
رياضة
صلخد يحرز لقب بطولة السويداء بكرة الطائرة للشبلات
2021-06-18
أوساكا تعلن عدم مشاركتها في بطولة ويمبلدون للتنس
2021-06-18
كورونا يضرب منتخبات كوبا أمريكا من جديد
2021-06-18
هولندا تفوز على النمسا وتتأهل لدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا
2021-06-18
الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال
2021-06-17
بلجيكا تهزم الدنمارك في بطولة أمم أوروبا
2021-06-17
التونسية جابر إلى ثالث أدوار بطولة برمنغهام
2021-06-17
اقتصاد
اتفاقية تعاون بين مركز (أكساد) ووزارة الزراعة العراقية
2021-06-18
هبوط أسعار النفط
2021-06-18
ارتفاع أسعار الذهب
2021-06-18
41 مليار ليرة قيم عقود الشركة العامة للبناء والتعمير حتى تاريخه
2021-06-18
ملتقى سوري إيراني لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين
2021-06-17
بمشاركة أكثر من 30 شركة… انطلاق فعاليات معرض إغريتكس للمستلزمات الزراعية والبيطرية-فيديو
2021-06-17
بمشاركة 50 شركة… انطلاق فعاليات مهرجان الخيرات في جرمانا بريف دمشق
2021-06-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق واسع بمحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في ريف حمص الغربي
اتفاقية تعاون بين مركز (أكساد) ووزارة الزراعة العراقية
إصابة 47 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس
الانتخابات الرئاسية في إيران.. الخامنئي يؤكد على المشاركة الواسعة.. والمرشحون يتعهدون بخدمة الشعب
ريابكوف: موسكو تؤيد الحوار مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل
ملتقى سوري إيراني لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين
الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 10 حالات ووفاة 6
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن الحسكة وإدلب: مستمرون بالعمل على تحسين واقع الخدمات وتأمين متطلبات الأهالي
التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولين من الفئة الثالثة في مسابقة واختبار المسرحين من خدمة العلم
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين من بلدة غرانيج ومدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي
اللاذقية اليوم
2021-06-18
تصوير: نجم ناصر
اللاذقية اليوم
2021-06-18
jullnar
سابق
الإيرانيون المقيمون بسورية يدلون بأصواتهم في إطار الانتخابات الرئاسية الإيرانية
التالي
العثور على قذائف صاروخية داخل حاويات للنفايات في بيروت
انظر ايضاً
اللاذقية اليوم
تصوير: وعد جورية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved