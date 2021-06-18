أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

نيودلهي-سانا

سجلت الهند 62480 إصابة جديدة و1587 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق موقع وورلد ميترز فإن إجمالي الاصابات بالفيروس في الهند وصل حتى الآن إلى 29 مليوناً و762793 بينما بلغ اجمالي الوفيات بالمرض 383521 حالة.

ويعد هذا اليوم الـ11 على التوالي الذي تسجل فيه الهند أقل من 100 ألف حالة إصابة يومية في جميع أنحاء البلاد بعدما بلغت ذروتها لتتجاوز أكثر من 400 ألف على مدى عدة أيام خلال شهري نيسان وأيار الماضيين.

وسمح لجميع المتاجر والمطاعم بفتح أبوابها باستيعاب 50 بالمئة من طاقتها في دلهي في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انخفاض الحالات الجديدة لكن المدارس والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية فضلا عن حمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية لا تزال مغلقة.