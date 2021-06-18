اتفاقية تعاون بين مركز (أكساد) ووزارة الزراعة العراقية

دمشق-سانا

وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم مع وزارة الزراعة العراقية “اتفاقية تعاون” حول سبل التعاون والنشاطات بين الجانبين وآليات إقامة دورات تدريبية للاستفادة من خبرة المركز في تنمية قدرات العاملين العراقيين بمجال مكافحة التصحر والعواصف الغبارية والترابية والتغيرات المناخية وكيفية تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراض منتجة وزراعتها بمحاصيل استراتيجية.

ووقع الاتفاقية عن جانب المركز مديره العام الدكتور نصر الدين العبيد وعن الجانب العراقي وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وذلك في مقر المركز بريف دمشق.

وسبق توقيع المذكرة اجتماع بين الجانبين تخلله عرض لخطط وبرامج المركز لدعم جهود الدول العربية في تحقيق تنمية مستدامة وخاصة في جمهورية العراق مع تقييم شامل للأنشطة والمشاريع المشتركة الجاري تنفيذها حالياً وإمكانية إقامة أنشطة ومشاريع تنموية جديدة خاصة في مجالات التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح والشعير وحصاد المياه وتزويد العراق بالغراس المحسنة من الأشجار المثمرة.

وأكد العبيد في تصريح صحفي استعداد مركز “أكساد” الدائم لوضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة العراقية بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في بلدهم.

وفي تصريح مماثل أعرب الوزير الخفاجي عن تقديره لجهود مركز “أكساد” والعاملين به لتحقيق الأمن الغذائي والمائي العربيين ولتقديم خبرتهم في المجال العلمي والعملي للعديد من الدول العربية متمنياً أن يسهم اللقاء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الوزارة والمركز لمعالجة وتحسين بعض الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي في العراق.

بدورها أشارت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة العراقية راوية العزاوي إلى أهمية الاطلاع على المشاريع والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها مركز “أكساد” على المنطقة العربية وكيفية توظيفها في بلدهم العراق للاستفادة منها بتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة فيما يتعلق بالمجالات البيئية والتغيرات المناخية.

ولفت مدير عام دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة العراقية فراس الحسين إلى التعاون الكبير بينهم وبين المركز في مجال إجراء البحوث الزراعية للتقليل من أثر التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة وكذلك الحصول على أصناف متميزة من المحاصيل الاستراتيجية.

بشرى برهوم