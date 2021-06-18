الداخلية الأوزبكية: اعتقال متطرفين متورطين بدعم الإرهاب في سورية

طشقند-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية إلقاء القبض على ستة إرهابيين من (حزب التحرير) المتطرف في منطقة سمرقند متورطين بدعم الإرهاب في سورية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم “إن عناصر جهاز أمن الدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية داهموا تجمعا للتنظيم الارهابي وألقوا القبض على ستة من أعضائه في أوزبكستان وتم تحريك دعوى قضائية بحقهم ويجري التحقيق معهم”.

وأضاف البيان “إن نشاط أعضاء حزب التحرير تركز بصورة رئيسية على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والتحريض على المساهمة بتعبئة صفوفها بالعناصر الجديدة معتمدين في ذلك على دعوات وفتاوى دينية متطرفة”.