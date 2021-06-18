هبوط أسعار النفط

طوكيو-سانا

نزلت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاع الدولار مع احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 47 سنتا أو ما يعادل 6ر0 بالمئة إلى 61ر72 دولارا للبرميل لتواصل انخفاضا نسبته 8ر1 بالمئة سجلته أمس ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو ما يعادل 6ر0 بالمئة الى 65ر70 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 5ر1 بالمئة أمس ويتجه خام غرب تكساس أيضا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.