ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ آذار 2020 بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 96ر1781 دولارا للأوقية الأونصة لكنه منخفض خمسة بالمئة في الأسبوع وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمئة إلى 70ر1782 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربح البلاديوم 9ر1 بالمئة إلى 61ر2543 دولارا للأوقية وارتفعت الفضة 7ر0 بالمئة إلى 09ر26 دولارا للأوقية في حين صعد البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 77ر1064 دولارا.