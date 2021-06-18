برأسمال بسيط وإمكانيات محدودة مشروع صغير يوفر 22 فرصة عمل بالسويداء

السويداء-سانا

بفضل خبرته المهنية المكتسبة بالعمل في مجال المطاعم الشعبية بدمشق خلال الفترة الماضية نجح الشاب أيهم عماد من محافظة السويداء بتأسيس مشروع صغير لتصنيع الحمص “المسبحة” وكريم الثوم والمخللات والشطة كما ألحق به مخبزاً صغيراً للخبر العربي ما حقق له استقراراً ودخلاً يعينه على مصروف أسرته.

أيهم البالغ عمره 39 عاما بدأ مشروعه برأسمال بسيط وإمكانيات محدودة قبل 6 سنوات وكان يعمل معه شخص واحد فقط ثم توسع بالعمل تدريجيا بعد حصوله على قرضين من أحد مصارف التمويل الخاصة بمبلغ 300 ألف ليرة لكل قرض حيث سددهما ونجح بتوفير 22 فرصة عمل تجمع بين تصنيع وتوزيع الإنتاج الذي يصل لنحو 4 آلاف محل ومطعم بمدينة السويداء وأريافها وذلك كما ذكر خلال حديثه لمراسل سانا.

ووفق أيهم فإن دخله اليومي الصافي من مشروعه بعد حساب أجور العمال يتجاوز 13 ألف ليرة وهو يطمح للأفضل عبر الحصول على تمويل جديد من إحدى مؤسسات التمويل الاصغر.

أيهم أو أبو ورد كما يتم مناداته يجد أن المشاريع الصغيرة مهمة ومساعدة جدا ونجاحها مرتبط بقدرة صاحب العمل على المتابعة وبناء الثقة مع الزبائن.

ووفقا للشاب رامي الدمشقي فإنه يعمل بهذا المشروع منذ سنتين في تعبئة الإنتاج بالأكياس ويحصل على دخل يومي يصل إلى 6 آلاف ليرة ما جعله يؤمن مصاريف بيته المكون من 4 افراد فيما ذكر الشاب مهند خويص أنه يعمل بالمشروع مستفيدا من خبرته السابقة بتصنيع الخبز العربي حيث يتقاضى أجرا عن كل رغيف يقوم بتصنيعه.

عمر الطويل