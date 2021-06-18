روحاني: ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

طهران-سانا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من سيقود البلاد خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال روحاني بعد الإدلاء بصوته في مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة طهران إن “أعداء إيران يريدون أن تكون صفوف الناخبين فارغة لكن الإيرانيين لن يتقاعسوا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم وسيشاركون بكثافة لاختيار ممثلهم”.

وأكد روحاني أن أصوات الشعب ستسلك طريقها الديمقراطي الصحيح ليصل إلى مبتغاه مبينا أن جميع العمليات الانتخابية تسير بشفافية وأن عملية فرز الأصوات ستكون بأساليب الكترونية دقيقة.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة إضافة إلى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومن المقرر أن تستمر حتى الثانية عشرة من مساء اليوم ومن الممكن تمديدها حتى الثانية من فجر غد السبت في حال الضرورة.