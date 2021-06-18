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تسريب تفاصيل نظام تشغيل (ويندوز 11) المنتظر

2021-06-18

نيويورك-سانا

كشفت تسريبات صحفية تفاصيل نظام تشغيل ويندوز 11 الذي تجهزه شركة مايكروسوفت الأمريكية الفترة المقبلة.

وأوضح موقع جي إس إم آرينا التقني المتخصص أن مايكروسوفت حددت تاريخا مبدئيا هو 24 حزيران لإطلاق ويندوز 11.

وأشارت التسريبات إلى تغييرات في واجهة المستخدم لـ ويندوز 11 بصورة كبيرة جدا حيث تم تغيير قائمة البدء المركزية وأيقونات شريط المهام إضافة إلى قوائم سياق مصممة حديثا بزوايا مستديرة.

وأظهرت التسريبات نقل مايكروسوفت قائمة “ابدأ” والرموز إلى اليسار وتظهر أيضا قوائم أخرى شفافة بصورة أكبر وأكثر بساطة تتيح الكثير من الخيارات الجديدة المدعومة بالذكاء الصناعي.

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